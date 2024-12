Após show no VillaMix Festival, Post Malone se apresenta na NFL ao lado de Beyoncé

Após agitar o público no VillaMix Festival em São Paulo, no último dia 21 de dezembro, Post Malone seguiu diretamente para o Texas, nos Estados Unidos, onde se apresentou ao lado de Beyoncé na tradicional edição de Natal da NFL, o Christmas Gameday.

Durante o intervalo da partida entre Houston Texans e Baltimore Ravens, no NRG Stadium, localizado em Houston, o cantor se uniu à Queen B para apresentar o hit "LEVII’S JEANS". A parceria faz parte do álbum Cowboy Carter, lançado em março deste ano pela cantora norte-americana.

No Brasil, Post Malone foi uma das grandes atrações do VillaMix Festival, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, no último sábado (21/12). Após um hiato de cinco anos, o evento retornou com uma edição inédita e um line-up diversificado, atraindo milhares de fãs. O cantor subiu ao palco para encerrar a noite com um show inédito de seu álbum country F-1 Trillion.

Além das novas canções, o artista fez a plateia vibrar com seus maiores sucessos, como “Rockstar”, "Better Now", “Circles” e "Sunflower", mostrando toda a sua versatilidade musical.