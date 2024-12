Réveillon Abelvolks 2024 vai agitar Brasília com duas noites de festa e shows

Funk, eletrofunk, música eletrônica e sertaneja são os ritmos que vão embalar o Réveillon Abelvolks 2024. A festa de Ano-Novo acontece durante dois dias, em 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, no Estacionamento 12 do Parque de Cidade (Brasília). O evento promete a combinação perfeita que une estrutura de alto nível, ingressos acessíveis e um ambiente com decoração vibrante para tornar a celebração em uma experiência inesquecível para brasilienses e turistas.

Realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social Brasileiro (INBRAS) com o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, o Réveillon Abelvolks 2024 será 100% open bar. No dia 31, MC IG, MC PH e Vinícius Cavalcante sobem ao palco com seus principais sucessos. Já no dia 1º de janeiro, a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo comandam a balada que receberá, ainda, Rick e Rangel, Cíntia Souza e Noobreak.

A megaestrutura do evento é uma atração à parte. Espaços cuidadosamente pensados para que o público tenha conforto e segurança, com bares estrategicamente posicionados e ambientes amplos para garantir uma experiência agradável. Além de ambientes instagramáveis para que as pessoas possam registrar suas memórias nos cenários fotográficos.

Ingressos

Os ingressos para esta noite especiais estão disponíveis no site digitalingressos.com.br ou via PIX, sem taxas adicionais. Para quem quer prolongar a festa, o Réveillon Abelvolks 2024 continua no dia 1º de janeiro com entrada franca para todos. Basta levar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá) para garantir o acesso. Quem adquiriu ingressos para o dia 31 ainda terá acesso exclusivo ao camarote, oferecendo uma visão privilegiada e comodidades extras.

Além de muita música e diversão, o evento também traz um lado solidário ao incentivo às ações de alimentos, que serão voltadas para causas sociais. O Réveillon Abelvolks 2024 não é apenas uma festa, mas uma celebração que une cultura, entretenimento e solidariedade, destacando Brasília como um dos principais destinos para a virada do ano. Com um ambiente acolhedor e vibrante, o evento cria uma conexão especial entre os participantes, permitindo que todos comecem 2024 com energias renovadas e boas vibrações.