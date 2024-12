Mileide Mihaile celebra Réveillon na Disney com filho: 'conexão familiar e magia'

Mileide Mihaile, influenciadora, comunicadora e empresária, revelou com entusiasmo que escolherá a Disney para comemorar o Réveillon deste ano ao lado de seu filho Yhudi. A viagem será especial não só pela magia do destino, mas também pela conexão única entre mãe e filho, que há seis anos não viajavam sozinhos.

"Escolhemos a Disney porque já temos uma grande história lá. É nosso lugar favorito no mundo, e esse ano, a experiência será ainda mais mágica com a virada de ano. Eu e o Yhudi conseguimos nos conectar de uma forma única. Vai ser muito legal ver ele atravessando essa fase da pré-adolescência e celebrando juntos esse momento", conta Mileide.

Para ela, momentos de qualidade com o filho são sua maior riqueza. “São 14 anos de conexão profunda, com muita troca, carinho e presença. Para mim, a maior felicidade é vê-lo crescer e, mesmo assim, querer estar por perto, na minha casa, com a família. Essa é minha visão de felicidade", compartilhou.

Além da viagem, Mileide também falou sobre suas superstições de fim de ano. "No Réveillon, não pode faltar roupa nova, um brinde e, claro, estar com a família, pensando positivamente. Vamos fazer nosso ritual, brindando com alegria e esperança", revelou a influenciadora.

Mileide também comentou sobre a mudança em sua visão sobre simpatias de Ano Novo. "Hoje acredito mais na mentalidade positiva, na conexão e no amor da família do que em superstições específicas. Um coração calmo e abraçado aos seus, isso sim é uma ótima simpatia", declarou.

Em relação aos seus planos para 2025, Mileide espera continuar conquistando novos objetivos, incluindo a realização do sonho da casa nova e o sucesso dos projetos profissionais em andamento. "Em 2025, quero paz, saúde e concretizar o sonho da minha casa nova, onde Yhudi e eu começaremos um novo capítulo, cheio de felicidade e realizações", disse ela, entusiasmada com o futuro.

Sobre Mileide Mihaile

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Mileide iniciou sua carreira aos 13 anos como dançarina, conquistando reconhecimento pela sua habilidade e carisma. Com o tempo, ela se transformou em uma das personalidades mais influentes do Brasil, reunindo mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua experiência de maternidade, estilo e empoderamento feminino. Além de ser musa da Acadêmicos da Grande Rio, Mileide é também apresentadora e idealizadora do Bazar Mulher, evento de impacto social realizado em Fortaleza-CE. Sua trajetória é marcada pela autenticidade, força e conexão com as mulheres, o que a torna uma verdadeira inspiração de empoderamento e autoestima.