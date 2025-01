Harmonização peniana: procedimento usado em ex-BBB tem avanço

O tamanho do documento é considerado uma das maiores preocupações masculinas, podendo afetar a autoestima de muitos homens. Não à toa, diversos famosos, como o ex-Fazenda Gilson de Oliveira, o cantor Tiago Piquilo e o ex-BBB Wagner Santiago, recorreram à harmonização peniana, que pode aumentar em até quatro centímetros a circunferência do pênis.

Agora, a biomédica Dra. Fernanda Porsch desenvolveu o Método Porsch de Harmonização Íntima, uma solução inovadora que está redefinindo a autoestima e a confiança de milhares de homens. Realizado por meio da aplicação de ácido hialurônico, um componente biocompatível e 100% reversível, o procedimento proporciona ganhos de comprimento e espessura do pênis.

A harmonização peniana é feita sem cirurgia ou cortes, utilizando apenas anestesia local, e promete ser indolor. De acordo com a biomédica e referência internacional em harmonização íntima masculina, Dra. Fernanda Porsch, o aumento não interfere na relação sexual nem na ereção.

"Muitos pacientes relatam maior prazer no ato sexual, e aqueles que sofrem de ejaculação precoce acabam percebendo uma melhora", explica ela.

O procedimento dura entre 40 minutos e uma hora. Após a aplicação, o paciente pode retornar à sua rotina normalmente. Segundo a Dra. Fernanda, o aumento pode durar até dois anos, desde que sejam realizadas manutenções anuais.

"Essa manutenção não será como a primeira aplicação; geralmente, utiliza-se cerca de 30% da quantidade inicial do produto. É como cuidar de um carro novo: você troca o óleo, faz revisões, substitui os pneus... O nosso procedimento segue a mesma lógica. Após a aplicação inicial, basta realizar manutenções uma vez por ano", ressalta.

De acordo com a especialista, a aplicação de 10 ml de ácido hialurônico pode aumentar em média até 4 cm, mas os resultados variam conforme a anatomia e o tamanho atual do pênis em repouso.

"O produto é naturalmente absorvido pelo corpo ao longo do tempo, o que torna as manutenções necessárias. Os riscos são mínimos, como pequenos hematomas que desaparecem em poucos dias", acrescenta Fernanda. Ela também aponta algumas condições que impedem a realização do procedimento:

1.? O paciente deve ter mais de 20 anos, já que o pênis ainda está em desenvolvimento até essa idade.

2.? Não é possível realizar o procedimento em casos de fimose, ou seja, quando a pele cobre totalmente a glande, impedindo sua exposição.

3.? Pacientes que já possuem procedimentos permanentes no pênis não são elegíveis.

A manutenção é recomendada em média a cada 12 a 15 meses, com um custo estimado em 30% do valor do procedimento inicial. Relações sexuais só podem ser retomadas 15 dias após a realização do procedimento.

Além de ser seguro e minimamente invasivo, o método oferece uma recuperação rápida, sendo ideal para quem busca resultados eficientes sem comprometer sua rotina.

O impacto do procedimento vai além da estética: ele transforma vidas, devolvendo confiança e promovendo bem-estar aos pacientes. Desde o início de sua aplicação, mais de dois mil homens ao redor do mundo já experimentaram os benefícios do método desenvolvido pela Dra. Fernanda, com resultados que aliam naturalidade e personalização.

Atualmente, a Dra. Fernanda atende em sua clínica localizada em Itajaí (SC) e realiza consultas mensais em São Paulo. Sua expertise também ultrapassa fronteiras, com atendimentos em Nova York e Miami, consolidando o Método Porsch como uma referência internacional em estética íntima masculina.

Formação e trajetória de excelência

Com mais de uma década de experiência na área da saúde, a Dra. Fernanda Porsch formou-se em Biomedicina em 2011, na cidade de Santo Ângelo (RS). Após atuar por quatro anos como coordenadora acadêmica, descobriu sua paixão pela estética e decidiu se especializar, concluindo sua formação em Biomedicina Estética.