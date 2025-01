MC Koringa viraliza com remix de single de "Avenida Brasil "e bate 100 milhões de streams

Lembra do hit "Para me Provocar", trilha sonora de Avenida Brasil? O single ganhou um remix, intitulado "Dança para me Provocar", que virou um fenômeno nas redes sociais. A faixa esteve nas paradas de sucesso no ano passado, somando 100 milhões de streams só no Spotify e atingindo o Top 20 no Brasil.

Com quase 30 anos de carreira, MC Koringa é produtor musical e assina também como Joker Beats (+ de 200 mil ouvintes mensais). Ele compôs, produziu e lançou várias músicas, entre elas o maior sucesso “Quero Que Tu Vá” interpretada e também composta pela cantora Ananda e que tem mais de 50 milhões no Spotify.

Para o ano de 2025 , o funkeiro vai gravar um single com Dj Beavs de BH. E outra música com o Lobão “Me Chama”, entre outros lançamentos tanto como Mc Koringa quanto Joker Beats.

Mc Koringa é o rei das festas de casamentos, formaturas, aniversários e festas de empresas. O cantor conquista pessoas de todas as idades. Ele conseguiu no mesmo dia estar tocando em um casamento com faixa etária de 30/35 e em uma festa de debutantes com jovens de 13 a 17 anos, que dançaram as suas coreografias que viraram trend no TikTok

Ele fez shows importantes no Brasil e no exterior (Brazilian Day em NY, Festival Brasil no Japão e Tour em Portugal)