Manu Bistene compartilha momentos inesquecíveis no CaveCast

Estrela mirim de A Caverna Encantada foi convidada especial do mais recente episódio do CaveCast - (crédito: Reprodução Instagram )

Manu Bistene, a estrela mirim de A Caverna Encantada, foi convidada especial do mais recente episódio do CaveCast, e durante o bate-papo, ela revelou detalhes emocionantes e curiosos sobre sua vida e sua jornada na novela. Com apenas 10 anos, Manu tem se destacado pela sua interpretação de Isadora Agostini, e, ao longo da conversa, ela contou um pouco sobre como um personagem se parece com ela e o quanto a experiência tem sido enriquecedora.

Durante o podcast, Manu afirmou que, assim como Isadora, é uma pessoa bastante curiosa e adora conversar nos bastidores. Ela ainda revelou que é fã de uma boa investigação e tem uma amizade divertida com Wallentina Bomfim, atriz que interpreta o personagem Manu na novela. Juntas, as duas aproveitam os intervalos para trocar histórias e manter o clima leve e animado nos bastidores da produção.

Outro momento revelado da entrevista foi quando Manu falou sobre um hábito que tem no início de cada ano: planejar suas metas e traçar os próximos passos de sua carreira. "Eu gosto de pensar no que quero alcançar, no que posso melhorar e como posso crescer. Isso me ajuda a me organizar e a me manter focado nos meus sonhos", contou a atriz mirim, demonstrando um grande amadurecimento para sua idade.

Emocionada, Manu também apareceu como se sentiu ao descobrir que sua personagem teria uma avó na novela, interpretada por Rosi Campos. Ela destacou a importância dessa relação, lembrando com carinho de sua própria avó, com quem tinha uma relação muito especial. "Quando soube que teria uma avó, fiquei emocionado. Minha avó já não está mais aqui, mas acredito que ela está comigo de alguma forma. Senti que foi um sinal dos céus", revelou Manu, demonstrando a conexão profunda que tem com o papel de Isadora.

Ela também aproveitou para falar sobre a experiência de contracenar com Magali Biff e Rosi Campos, que interpretaram sua tia-avó e avó na trama. "Aprendo muito com elas. São duas grandes atrizes e me sinto muito sortuda de poder contracenar com elas. Cada cena é uma oportunidade de aprender", disse Manu, que, com apenas 10 anos, já tem muito a ensinar sobre dedicação e sensibilidade.