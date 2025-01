Zezé Di Camargo lota casa de show em estreia de projeto solo no Rio

Pela primeira vez apresentando oficialmente seu projeto solo, chamado Rústico, Zezé Di Camargo lotou o Espaço Hall, no Rio de Janeiro, neste sábado, 11 de janeiro.

O artista fez questão de agradecer o carinho das milhares de pessoas presentes antes de cantar a música Flores em Vida, um de seus maiores sucessos:

“Viva cada segundo da sua existência como se fosse o último. Não queira viver a vida de ninguém, viva a sua vida. Deus nos fez únicos. O mundo tem oito bilhões de pessoas e não existem duas digitais iguais, porque Deus quis nos dizer que somos únicos. Então, queiram flores em vida e sejam felizes. Isso é o que desejo para cada um, pois sou muito feliz em fazer vocês felizes.”

O show, dirigido por Emmanoel Camargo, empresário e irmão de Zezé, conta com um repertório romântico e também resgata as raízes do sertanejo. Canções de seu projeto solo, como Frente Fria e Vou Ter Que Tomar Uma, se misturam a sucessos da trajetória com o irmão Luciano, como É o Amor, Muda de Vida, Dois Corações e Uma História, Pão de Mel e No Dia em Que Saí de Casa.

O projeto Rústico segue rodando pelo Brasil, e Zezé Di Camargo já faz planos para voltar ao Rio de Janeiro: “Cantar aqui dá sempre um frio na barriga. É bom demais estar no Rio. Quero voltar em breve!”, comentou.