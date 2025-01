Jungle Fight: o maior evento de MMA da América Latina chega a Brasília

A 134ª edição acontece no dia 18 de janeiro, com a Elora Dana defendendo o cinturão feminino na categoria 57kg - (crédito: Reprodução Instagram )

Brasília vai se transformar na capital do MMA em 2025 com a chegada do Jungle Fight, o maior evento de artes marciais mistas da América Latina. O Ginásio Nilson Nelson será o palco do evento esportivo.

As lutas eliminatórias da edição 134 acontecerão nos dias 15 e 16, seguidas pela pesagem oficial e coletiva de imprensa no dia 17, e o evento principal no dia 18.

O ponto alto do evento principal será a defesa do cinturão feminino na categoria 57kg, uma eletrizante disputa entre Brasil e Argentina. A atual campeã Elora Dana, reconhecida por seu impressionante domínio técnico e seu histórico de vitórias, enfrentará a desafiante Sofia Esquer, em uma luta que promete ser um verdadeiro show para os fãs de MMA.

Impacto social

Mais do que um evento esportivo, o Jungle Fight tem como objetivo promover inclusão e desenvolvimento social. Na 134ª edição, 136 atletas participarão das competições, sendo 20% provenientes de projetos sociais locais. O ingresso é gratuito. Além disso, clínicas esportivas gratuitas serão oferecidas para alunos de centros olímpicos e paralímpicos de Brasília, e a contratação de mão de obra local também contribui para o fortalecimento da economia regional.

Desde sua criação em 2003, o Jungle Fight revelou grandes nomes do MMA mundial, como José Aldo, Alex Poatan Pereira e Paulo Borrachinha. O evento conta com uma infraestrutura de ponta, incluindo octógono oficial, painéis de LED e sistemas de som e iluminação de última geração, garantindo um espetáculo único tanto para os presentes quanto para o público que acompanhará as transmissões ao vivo em plataformas digitais, SporTV e Combate.

Os organizadores do Jungle Fight destacam três principais objetivos para as edições em Brasília: inclusão social e profissionalização esportiva, oferecendo oportunidades para jovens atletas e promovendo o MMA como ferramenta de transformação social; fortalecimento do turismo esportivo, atraindo visitantes e movimentando o setor hoteleiro, gastronômico e comercial da cidade; e desenvolvimento econômico, contratando fornecedores e profissionais da região, fomentando a economia local.

O evento tem a realização da Associação Liga Brasileira de MMA - ALBMMA e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.