Pai de Neymar interage com ex-amante do jogador nas redes sociais

A modelo Fernanda Campos, participante da 16ª edição do reality A Fazenda, da Record, ganhou notoriedade ao se envolver com o jogador Neymar Jr., enquanto ele mantinha um relacionamento sério com Bruna Biancardi. Na época, Fernanda foi apontada como o principal motivo para a separação e o desentendimento do casal.

Recentemente, o nome da criadora de conteúdos adultos voltou a ser associado à família do jogador, mas dessa vez relacionado a Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr. O novo episódio reacendeu os holofotes sobre Fernanda e os laços conturbados com os Neymar.

O pai do atleta foi flagrado curtindo um vídeo de teor adulto publicado por Fernanda, que utiliza plataformas como OnlyFans e Privacy para compartilhar conteúdos pornográficos. O fato gerou grande repercussão, alimentando mais uma vez as polêmicas em torno da família do jogador.

O episódio ganhou destaque nas redes sociais, com internautas lembrando o envolvimento anterior de Fernanda com Neymar Jr., que começou em novembro de 2023, durante a Copa do Mundo, enquanto Bruna estava grávida. A situação só aumenta o histórico de controvérsias envolvendo o jogador e aqueles ao seu redor.

Na internet, os comentários sobre o flagra de Neymar Pai não demoraram. “Tal pai, tal filho”, ironizou uma seguidora. “Essas marias-chuteiras fazem de tudo pra arrancar grana”, criticou outra. “Que ridículos, sem noção os dois”, acrescentou outro perfil.