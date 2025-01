Oli Bela Encerra 2024 com Férias no Nordeste e se Prepara para Novos Desafios em 2025

Após um 2024 repleto de conquistas no teatro e na televisão, a jovem atriz Oli Bela, de 11 anos, decidiu fazer uma pausa merecida em sua rotina de trabalho para descansar e recarregar as energias. Com o fim da temporada de A Noviça Rebelde e a conclusão da gravação da série Juntas e Separadas em dezembro, Oli aproveitou o período de festas para curtir as férias ao lado da família.

O destino escolhido foi o Ceará, mais precisamente as praias paradisíacas de Fortaleza, onde Oli e sua família desfrutaram de momentos de relaxamento e diversão. As ondas tranquilas e o mar quentinho proporcionaram dias de descanso perfeito, enquanto uma visita ao Beach Park , um dos maiores parques aquáticos do Brasil, garantiu muita diversão. "As atrações são incríveis e eu me diverti muito. Foi a viagem perfeita para o descanso e diversão que eu particularmente!", afirmou Oli, refletindo sobre a experiência única.

Com a bateria recarregada, Oli já se prepara para um 2025 cheio de novos projetos. Um dos principais lançamentos do ano será a série Juntas e Separadas, uma dramédia brasileira produzida pela Globoplay em parceria com a Conspiração Filmes. A série, idealizada por Thalita Rebouças e escrita em conjunto com Juliana Araripe, conta com direção de Mini Kerti e é estrelada por nomes como Sheron Menezzes, Natália Lage, Luciana Paes e Débora Lamm. Oli, que interpretou a filha de Débora Lamm na trama, promete se destacar em mais um papel importante em sua carreira.

Com a energia renovada e uma agenda cheia de compromissos profissionais, Oli Bela está pronta para enfrentar os desafios de 2025 com a mesma dedicação e talento que a tornou uma das grandes promessas da nova geração de atrizes do Brasil. A jovem atriz segue encantando o público e já se prepara para mais um ano de sucesso no mundo artístico.