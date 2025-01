Mari Yumi prestigia Gui Tavares na pré-estreia de "MMA – Meu Melhor Amigo"

A atriz mirim Mari Yumi, conhecida por dar vida à encantadora Jane Martins na novela "A Caverna Encantada" do SBT, marcou presença na pré-estreia do filme "MMA – Meu Melhor Amigo". O evento ocorreu na noite de terça-feira (14), no Shopping Eldorado, em São Paulo, e contou com a presença de diversos colegas de elenco da novela. Mari fez questão de prestigiar Gui Tavares, seu amigo e colega de elenco, que brilha nas telonas no papel de Bruno, um menino autista, filho de Max, interpretado por Marcos Mion.

Mari, que vem conquistando o público com sua atuação natural e carismática, mostrou-se muito feliz por acompanhar esse momento especial na carreira de Gui. "Eu sempre soube que o Gui era incrível, mas vê-lo nesse papel foi emocionante! Ele está brilhante no filme, e eu me sinto muito orgulhosa de ser amiga dele", declarou a atriz.

Além de assistir ao longa, Mari aproveitou para registrar o momento com Gui e outros colegas, reforçando o espírito de união do elenco de "A Caverna Encantada". "Esses momentos de celebração são muito importantes. A gente se apoia em tudo, tanto na novela quanto nos projetos fora dela", afirmou Mari, que não escondeu sua emoção ao assistir ao filme.

Sobre "MMA – Meu Melhor Amigo"

O filme, dirigido por José Alvarenga Jr., narra a trajetória de Max Machadada (Marcos Mion), um renomado lutador de MMA que enfrenta um momento decisivo após uma grave lesão. Durante sua recuperação, ele descobre ser pai de Bruno, vivido por Gui Tavares, e precisa lidar com os desafios de criar uma criança com necessidades especiais enquanto tenta retomar sua carreira no esporte.

Com uma história sensível e inspiradora, o longa estreia nesta quinta-feira (16) em todo o Brasil e já tem emocionado o público com suas mensagens de superação e amor incondicional. A atuação de Gui Tavares no papel de Bruno tem sido amplamente elogiada pela crítica, sendo considerada um dos pontos altos do filme.

A presença de Mari Yumi no evento reforça o apoio mútuo entre os jovens talentos que se destacam em "A Caverna Encantada". Assim como Gui, Mari também vive um momento de ascensão em sua carreira, encantando os telespectadores e mostrando o impacto positivo da representatividade na televisão. A amizade e a parceria entre os dois prometem continuar brilhando tanto nas telinhas quanto nas telonas, inspirando uma nova geração de artistas.