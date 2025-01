Ghabi canta em festa de lançamento do programa de Romário no YouTube

Ghabi canta no lançamento do canal Romário TV - (crédito: Divulgação)

O lançamento do canal Romário TV, idealizado pelo ex-jogador e ícone do futebol Romário, foi celebrado com uma grande festa que reuniu convidados especiais, música e muita animação. Um dos momentos mais marcantes da noite foi a apresentação da cantora Ghabi, que dividiu o palco com o cantor Jorginho Faria, conquistando o público com uma performance cheia de energia e carisma.

Romário estreou o canal no YouTube com o programa exclusivo “De Cara, com o Cara”, cuja proposta é trazer entrevistas mensais com grandes nomes do futebol, ex-jogadores e figuras do universo musical e cultural. O episódio de estreia contou com a participação ilustre de Neymar Jr., uma das maiores estrelas do futebol brasileiro.

O evento simbolizou não apenas o início de uma nova fase na trajetória de Romário, mas também a conexão entre esporte e cultura. Com o sucesso da celebração e a repercussão do primeiro programa, o Romário TV já desponta como uma plataforma promissora, capaz de unir gerações e emocionar o público com histórias inspiradoras.