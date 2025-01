Raphael Ghanem anuncia Turnê Europeia em fevereiro de 2025

Raphael Ghanem segue conquistando o mundo com seu talento! Após um ano histórico em 2024, onde brilhou internacionalmente, o comediante se prepara para levar seu espetáculo "Se é que você me entende" para a Europa. Raphael fez história no exterior ao realizar sua turnê na Austrália, tornando-se o segundo comediante brasileiro a se apresentar no país, com sete sessões e mais de 2 mil espectadores. Em Londres, ele também arrasou, com sessões esgotadas e uma agenda intensa de nove apresentações em sete dias, reunindo mais de 15 mil espectadores.

Agora, Raphael parte para sua tão esperada turnê europeia em fevereiro de 2025, com apresentações em Berlim (22/02), Hamburgo (24/02), Viena (26/02) e Munique (27/02), nos renomados teatros New Colosseum Theater, UCI Mundsburg, Theater Akzent e Alte Kongresshalle, respectivamente.

Com seu carisma, talento e humor afiado, Raphael Ghanem continua a expandir seu sucesso para cada vez mais países, com seu espetáculo que mistura humor autêntico e observações sobre o cotidiano, levando o público às gargalhadas com suas histórias de vida, sempre com uma boa dose de exagero e reflexão, o que o consolida como um dos maiores nomes da comédia no Brasil e no exterior.