Com look transparente, musa da Barroca Zona Sul mostra corpo sarado

Vanusa Freitas, musa da Barroca Zona Sul, chamou atenção em sua estreia no Anhembi durante o ensaio técnico da escola de samba na noite deste sábado (18). A influenciadora usou um body transparente adornado com franjas e flores cobrindo estrategicamente as partes íntimas. A fantasia foi inspirada na Pomba Gira Maria Padilha.

"O enredo da Barroca fala sobre a orixá Iansã. Eu quis fazer uma homenagem a outra entidade muito cultuada nas religiões de matriz africana", explicou Vanusa, destacando a importância cultural de sua escolha.

A influenciadora também compartilhou suas emoções sobre a estreia. "Foi emocionante demais. Estava ansiosa por desfilar na Avenida pela primeira vez. E isso foi só um ensaio. Não tenho palavras para descrever esse momento", disse.

O look de Vanusa e sua performance no ensaio técnico reforçam sua dedicação e entusiasmo com a Barroca Zona Sul, mostrando que ela promete ser um dos destaques da escola no Carnaval deste ano.