Auto Parque: Brasilia recebe exposição de carros antigos e shows gratuitos

Os fãs de carros antigos e motos poderão aproveitar o Auto Parque, que acontece entre os dias 24 e 26 de janeiro, no Pavilhão do Parque da Cidade.

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site Sympla.

O evento promete reunir supermáquinas, carros antigos, customizados e motos, proporcionando um ambiente de confraternização e troca de experiências.

São esperadas milhares de pessoas ao longo dos três dias de evento, incluindo colecionadores, clubes de automóveis antigos, comerciantes do setor, turistas e admiradores de veículos clássicos.

O público poderá desfrutar de uma programação variada, com encontro de carros, praça de alimentação com food trucks diversificados, shows de rock ao vivo (com as bandas Lupa, Let it Beatles e o cantor Rubinho Gabba), além de um espaço kids com brinquedoteca e atividades lúdicas para as crianças.

A realização é do Instituto Movimento Inova, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Programação:

Sexta-feira (24/01):

17h: Abertura dos portões

19h: Teatro infantil

21h: Show com Rubinho Gabba

Sábado (25/01):

10h: Abertura dos portões

15h: Teatro infantil

20h: Show com a banda Lupa

Domingo (26/01):

10h: Abertura dos portões

15h: Teatro infantil

19h: Show com Let it Beatles

SERVIÇO:

Auto Parque 2025