Atriz do Globoplay Encontra Boninho e Ana Furtado em Orlando

Helena Quintella, a jovem atriz alagoana que vem conquistando espaço no cenário artístico brasileiro, deu início a 2025 de forma inesquecível. Com apenas 12 anos, Helena embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, para viver uma experiência que une aprendizado e diversão. Durante um mês, a atriz estudará pela manhã e, nas tardes, aproveitará passeios e visitas aos famosos parques temáticos da cidade. A viagem é promovida pela Imersão System, empresa renomada em todo o Brasil por oferecer programas educacionais nos Estados Unidos que combinam ensino e vivências culturais.

O ano promete ser ainda mais especial, pois Helena estará acompanhada da influenciadora digital Sofia Schaadt, que também participa do programa. Juntas, elas têm encantado seus seguidores com registros divertidos e inspiradores dessa experiência única. A combinação de estudos e lazer tem sido uma oportunidade não apenas para o desenvolvimento acadêmico, mas também para criar memórias inesquecíveis ao lado de amigos e colegas.

Mas as surpresas da viagem não param por aí. Durante sua estadia em Orlando, Helena encontrou ninguém menos que Boninho, o lendário "Big Boss", responsável por algumas das edições mais icônicas do Big Brother Brasil, incluindo o BBB24. Boninho, que se desligou da TV Globo em dezembro de 2024 e não está mais à frente do BBB25, aproveita suas merecidas férias na companhia da esposa, a atriz e apresentadora Ana Furtado.

Sempre atencioso e carismático, Boninho posou para fotos ao lado de Helena, demonstrando simpatia e acolhendo a atriz mirim com palavras de incentivo. O encontro com o casal, que é admirado por milhões de brasileiros, foi um momento marcante para Helena, que registrou o instante com emoção e gratidão.

Helena Quintella em Orlando: Atriz do Globoplay Encontra Boninho e Ana Furtado em Viagem Inesquecível

Helena Quintella, que já brilhou em novelas como Jesus e Gênesis, além de ter integrado produções do Globoplay como Os Outros e A Lista, mostra que está começando 2025 com o pé direito. Entre os estudos, os passeios e as novas amizades, a viagem para Orlando é mais um capítulo especial na trajetória dessa talentosa artista que não para de encantar o público.

Enquanto aproveita cada momento, Helena segue mostrando que talento e dedicação podem andar lado a lado com momentos de diversão e aprendizado. Quem acompanha essa pequena grande estrela sabe que 2025 será um ano repleto de novidades e conquistas.