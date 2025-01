Chaline Grazik, considerada a médium mais requisitada do Brasil, foi quem fez a previsão de Lexa!

Chaline Grazik, amplamente conhecida por sua mediunidade e pelos impressionantes 99% de acertos, trouxe à tona mais uma previsão certa. Desta vez, a vidente das estrelas falou sobre a cantora Lexa, durante a sua participação no programa Chupim Metropolitana, em novembro de 2024.

Na ocasião, Chaline alertou:

"Apareceu a cobra e a mulher, é como se as pessoas tiveram depositado uma energia de inveja terrível. É como você conseguiu se reconstruir. As pessoas falam: 'Você conseguiu se reconstruir', e isso atingiu a mãe. Aqui fala que peça de proteção para ela e o bebê."

Infelizmente, no dia 20 de janeiro de 2025, Lexa foi internada em estado grave, em São Paulo. A cantora, grávida, enfrenta um momento delicado, com seu bebê também em estado preocupante. As informações sobre o quadro clínico de ambos ainda são restritas, mas a gravidade da situação confirma a previsão feita por Chaline Grazik.

Chaline reforça a responsabilidade de seu trabalho espiritual ao declarar: "Não estamos aqui para falar de desgastes, mas para evidenciar fatos." Sua notoriedade é incontestável, assim como o impacto de suas visões.

Que Lexa e seu bebê estejam cercados de proteção e boas energias neste momento.