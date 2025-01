Vivi Fernandez conquista primeiro lugar em plataforma de conteúdo adulto

A atriz e influenciadora Vivi Fernandez alcançou o topo do ranking em uma plataforma digital de conteúdo adulto, tornando-se uma das criadoras mais acessadas do momento. Após sua participação no reality show A Fazenda 16, Vivi decidiu investir novamente no mercado de conteúdos exclusivos e, em pouco tempo, consolidou-se entre os nomes mais populares da plataforma.

“Esse reconhecimento é importante. Foi uma escolha feita com planejamento, e o público tem respondido de forma positiva. Sou grata por todo o apoio”, afirmou Vivi ao comentar a conquista.

Em setembro de 2024, Vivi oficializou sua união com Marcelo Toledo, empresário e influenciador automobilístico. “Marcelo me apoia em tudo e tem sido um parceiro nessa caminhada. O suporte dele faz diferença”, declarou a atriz.

A conquista no ranking reforça o compromisso de Vivi em expandir sua atuação como criadora de conteúdo e explorar novas possibilidades. “Estar em primeiro lugar é resultado do trabalho e do apoio de quem me acompanha. Quero continuar me conectando com meu público e criando conteúdos relevantes”, concluiu.