Laura Brito reinventa o Chita do São João e cria look supreendente - (crédito: Divulgação)

Laura Brito, mulher nordestina e influenciadora digital com 6,5 milhões de seguidores no Instagram surpreendeu seus fãs ao mostrar, em um vídeo no Instagram, o processo criativo de seu mais recente look: um vestido curto feito de chita, um tecido tradicionalmente associado às festas de São João. Demonstrando que é possível inovar e transformar um material simples e pouco maleável em uma peça sofisticada. Laura usou sua experiência e talento para criar um vestido floral, com recortes estratégicos que revelam sua pele de forma despojada.

“Esse tecido é chita e a gente não usa só no São João, como muita gente acha, a gente usa no São João, mas usa em outros momentos. Por isso eu fiz um look inteiro com Chita. Chita é um tecido bem baratinho então dá pra se montar um look gastando pouco, mas é muito lindo e dependendo da forma que você usar, consegue transformar o tecido que é simples e mais duro em algo incrível!”, compartilhou Laura, destacando sua visão criativa e a possibilidade de criar looks acessíveis e sofisticados.

Com uma trajetória que inclui seu início como blogueira e sua evolução para influenciadora de moda e beleza, Laura sempre teve um olhar atento para a sustentabilidade e o consumo consciente, se tornando uma das grandes vozes do movimento de upcycling no Brasil. Sua paixão pela moda, que vem de uma infância marcada pelo aprendizado com sua mãe, se reflete não apenas nos seus looks, mas também no impacto que ela causa em seus seguidores ao promover uma moda mais responsável e criativa.