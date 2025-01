Bela do Corinthians Dillyene brilha no mundo da bola e eterniza sua intensidade com uma tatoo

A atriz marcou presença no jogo do Timão - (crédito: Divulgação)

A atriz Dillyene marcou presença no jogo do Corinthians contra o Água Santa nesta quarta-feira (22). Ela protagonizou um momento inesquecível ao ser coroada como Miss Bela do Corinthians, título que celebra não só a beleza, mas a personalidade marcante das torcedoras. E com seu carisma característico, a cantora conquistou os corações da Fiel Torcida.

Conhecida por sua personalidade intensa e apaixonada, Dillyene levou essa essência para um novo nível ao eternizar a palavra “intensa” em seu braço esquerdo. A tatuagem, feita ao lado de uma amiga, simboliza sua entrega total em tudo que faz — seja na atuação, no jornalismo ou no amor pelo time do coração.

“Eu vivo cada momento com a alma, e essa tatuagem é um lembrete de quem sou. A intensidade me move, me define”, declarou Dillyene ao falar sobre a experiência.

Para além dos holofotes, Dillyene sabe como conectar sua autenticidade com seus seguidores. “Ser Miss Bela do Corinthians não é só uma honra, mas também uma oportunidade de representar a força das mulheres no futebol. É sobre unir beleza, paixão e atitude”, destacou.

A autenticidade da atriz, somada ao conteúdo digital relevante, cria um vínculo poderoso com seus fãs e reforça sua marca pessoal de forma genuína.Com uma presença digital forte e uma personalidade intensa que transborda a tela, Dillyene segue colecionando conquistas e inspirando seus seguidores a viverem cada momento com paixão. Afinal, como ela mesma diz, intensidade nunca sai de moda.