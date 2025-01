Grávida de Taubaté retorna às redes e diz que perdoaria Chris Flores

Maria Verônica, conhecida como a "Grávida de Taubaté", voltou a ser destaque anos após sua farsa ser revelada. Recentemente, ela comentou se perdoaria a jornalista Chris Flores, responsável por desmascará-la em rede nacional, durante o escândalo que chocou o Brasil.

Após 13 anos do episódio envolvendo a falsa gravidez de quadrigêmeos, Verônica reapareceu nas redes sociais. Nos stories de seu Instagram, ela mostrou uma versão visivelmente transformada e afirmou estar mais conectada com sua espiritualidade, indicando uma nova fase em sua vida.

Durante uma interação com seus seguidores, Verônica abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre seu sentimento em relação a Chris Flores. Sem hesitar, respondeu que perdoaria a jornalista, destacando que o perdão está alinhado com seus valores cristãos e sua nova visão de mundo.

"Claro [que perdoaria]. Que exemplo de cristã eu seria, ou o que estaria fazendo aqui pregando para vocês o amor de Deus, se eu não perdoasse? Claro que eu perdoo a Chris Flores", declarou Verônica, reforçando sua postura de perdão e reconciliação.

Além disso, ela revelou que nunca teve a oportunidade de encontrar Chris Flores ou o chef Edu Guedes, que também esteve envolvido no episódio. Verônica afirmou que deseja pedir perdão a ambos, mostrando sua intenção de se redimir e seguir em paz com o passado.