Nikolas Ferreira ensina aos jovens o segredo para ser um líder de sucesso

Pouca gente sabe, mas Nikolas Ferreira está curtindo férias com a família na Flórida, nos Estados Unidos. E durante sua passagem pelo local, ele marcou presença na revista América Start, onde será capa, após dar uma entrevista ao empresário e influenciador brasileiro, Igor Magalhães.

No bate-papo, Nikolas falou, entre outras coisas, sobre a importância dos jovens se posicionarem para se transformarem em líderes de sucesso. “Estamos aqui para falar sobre o poder do posicionamento. O mundo precisa de pessoas de coragem. Pessoas que lutam pelos seus ideias, seus valores e que, principalmente, lutam por aquilo que elas acreditam”, começou falando o político, que aconselhou:

“Quando você se posiciona, você lidera, você inspira e, acima de tudo, faz com que outras pessoas também se transformem. Não espere o momento perfeito, comece a agora. Seja pela sua família, na sociedade, nos negócios, afinal de contas, você tem o poder de transformar. E no fim das contas é dizer para o mundo quem você é e pelo que você luta. Você está pronto para mudar o mundo? O futuro é agora”, declarou Nikolas Ferreira.

Igor Magalhães também comentou o tema: “Estamos falando hoje um posicionamento na sociedade, seja no trabalho ou na sociedade. Qual a importância do posicionamento hoje? É muito importante a pessoa criar uma notoriedade na sociedade, e se a gente não entrar no mercado hoje e criar posições a gente fica em stand by. O posicionamento é a pessoa se comportar perante a sociedade para entrar em ambientes e se conectar ainda mais e ter seu status”, afirma o empresário