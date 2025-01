Vitória Strada será madrinha de homem acusado por pedofilia

Mais uma polêmica envolvendo o nome de Vitória Strada. A famosa, que está confinada no Big Brother Brasil, será madrinha de casamento de um homem que foi preso por pedofilia em 2012. A noiva, Laura Martins, teria puxado mutirão nas redes sociais, para a artista, que está no Paredão.

“Já entrou no Gshow e votou para a Vitoria Strada e pro Matheus Pires ficarem no BBB25? Só quero minha madrinha de casamento de volta em abril”, escreveu ela. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Laura, é afilhada da famosa e está noiva do DJ Darke Mattos.

Conhecido como DJ Bhering, o rapaz foi preso em setembro de 2012. De acordo com a Polícia Civil, o noivo foi preso em flagrante durante uma ação da Delegacia de Repressão de Crimes de informática. No material apreendido, um pen-drive com imagens fortes de abuso infantil foi encontrado.

Ainda de acordo com Fábia Oliveira, Bhering respondeu pelo processo judicial, mas foi absolvido. Entretanto, a ação não admite novos recursos e não pode ser novamente discutida. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as informações.

"Ainda bem que ela é madrinha né e não a noiva", brincou um usuário. "Vitória pega a estrada e vai pra casa", escreveu mais um. "Sinto muito pelo Matheus. Mas Strada pra Vitória", debochou outro. "Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és", escreveu mais um.