Paolla Oliveira passa perrengue com fantasia após ensaios de Carnaval

A rainha de bateria da Grande Rio divertiu os internautas. Em seu perfil do TikTok, Paolla Oliveira compartilhou com os milhões de seguidores um perrengue que poderia acontecer com qualquer outra musa do Carnaval. De maneira descontraída, a famosa mostrou como desmontar a fantasia.

"Ai, gente, tirar isso sozinha... O que acontece quando o Carnaval acaba, né? Não consigo tirar a roupa! Não consigo", disse Paolla, aos risos. Na legenda da publicação, a artista brincou: "Quem vê close, não vê corre".

Entretanto, a arte criada a mão precisou ser cortada para que a atriz conseguisse tirar a vestimenta. Ao final do registro, Paolla surgiu usando um roupão, sem maquiagem e adereços. Apesar do perrengue, a atriz recebeu uma chuva de elogios dos internautas.

"Você é perfeita, minha rainha", comentou um usuário. "Meu sonho é ter um corpo desse, um rosto desse e muito samba no pé igual a você, Pa", opinou mais um. "Parabéns, que corpo lindo você tem! A rainha de samba mais bonita do Rio de Janeiro", enalteceu mais um.

Vale lembrar que Paolla Oliveira é rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio desde 2019. A atriz já desfilou como rainha da escola em 2009 e 2010, mas ficou dez anos afastada. A artista é conhecida por sempre inovar nas fantasias e se destacar no Carnaval.