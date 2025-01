Grupo Menos é Mais se apresenta na festa CPF em Valparaíso

No sábado, 8 de fevereiro, Valparaíso recebe a festa CPF: Cerveja, Pagode e Forró, um evento itinerante que combina música ao vivo e entretenimento, destacando-se no cenário festivo brasileiro. O grupo de pagode Menos é Mais e o cantor Henry Freitas comandam a noite, com shows no estacionamento do Brasil Center Shopping, a partir das 20h.

Reconhecido por seu estilo único e pelos sucessos que embalam os palcos do Brasil, o Menos é Mais traz um repertório repleto de hits que conquistaram o público, como "Gente Como a Gente", "Vou Te Contar" e "Sabe de Nada". Com uma carreira marcada por turnês e álbuns bem-sucedidos, o grupo se consolida como uma das principais referências do gênero, sempre inovando em suas músicas e performances ao vivo. Recentemente, a banda alcançou o Top 10 das paradas com seu novo sucesso, "Coração Partido", que já ultrapassou 41 milhões de acessos em um mês em uma plataforma de streaming.

Já Henry Freitas promete agitar o público com hits como "Tando", parceria com Kadu Martins e Núzio Medeiros, que alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil, além de outros destaques do projeto "Terapia de Verão".

Os ingressos estão disponíveis nas seguintes modalidades: Front Stage, Camarote e Lounges, com valores a partir de R$ 90, à venda no site Stingressos.

Festa CPF

Quando: 8 de fevereiro

Onde: Estacionamento do Brasil Center Shopping – Rua 31, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás

Quanto: A partir de R$ 90

Ingressos: Disponíveis no site Stingressos