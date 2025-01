Luis Ricardo e William Sanches celebram lançamento de biografia em São Paulo

Na noite desta segunda-feira (27), Luis Ricardo, o eterno Bozo que marcou gerações no SBT, lançou sua aguardada biografia, Luis Ricardo – Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo (Citadel), em um evento emocionante em São Paulo. O livro foi escrito por William Sanches, terapeuta, palestrante renomado, autor de mais de 30 best-sellers e reconhecido como um dos maiores especialistas em Lei da Atração no Brasil. Apaixonado por televisão e comunicação, William viu na obra uma oportunidade de resgatar histórias memoráveis do universo televisivo.

A biografia percorre momentos marcantes da vida de Luis Ricardo, desde suas origens em uma família circense até sua consagração como apresentador e intérprete do Bozo, passando por atrações icônicas como Show de Calouros, Viva a Noite e Roda a Roda Jequiti. Entre as histórias, o livro destaca os bastidores do Domingo no Parque, onde o apresentador deu vida ao carismático Bozo por quase uma década.

“Trabalhar nesse projeto foi uma experiência transformadora. Luis Ricardo é um ícone que, com sua paixão e dedicação, deixou um legado na televisão brasileira. Escrever essa história foi como traduzir a essência de um sonho realizado,” destacou William Sanches durante o lançamento.

O evento reuniu fãs, amigos e admiradores que prestigiaram o apresentador e o autor. Em um clima descontraído, Luis Ricardo relembrou momentos inusitados de sua carreira. “Lembro de uma vez, ao vivo, quando atendi o telefone no Domingo no Parque e uma criança respondeu com um palavrão. Fiquei sem palavras, mas improviso era tudo naquela época, e seguimos com bom humor,” contou, arrancando risadas dos presentes.

Outro ponto alto do livro é a relação de Luis Ricardo com Silvio Santos, com quem trabalhou de perto. O apresentador compartilha episódios de aprendizado, incluindo o conselho de focar na carreira de apresentador ao invés de cantor. “O Silvio sempre foi visionário. Ele sabia exatamente como cativar o público e me ensinou que a paixão pela comunicação é o que faz a diferença,” destacou.

Para William Sanches, que também é apaixonado por histórias inspiradoras, a biografia vai além de memórias. “Luis Ricardo é um exemplo de resiliência e autenticidade. Essa obra mostra como acreditar nos próprios sonhos e superar desafios pode inspirar outras pessoas,” afirmou o autor.

O lançamento foi um sucesso, celebrando a trajetória de um dos maiores ícones da TV brasileira e reforçando o talento de William Sanches em transformar histórias de vida em narrativas envolventes.