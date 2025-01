Fhop Music lança o aguardado álbum 'Meia Noite' com canções inéditas

A banda Fhop Music, indicada ao Prêmio Multishow no último ano, presenteou nesta quinta-feira, 30, os ouvintes com o tão aguardado álbum “Meia Noite”. O projeto apresenta o que há de melhor na música contemporânea e no pop-rock junto a letras totalmente cristocêntricas e mensagens marcantes. Disponível em todas as plataformas digitais.

Fruto da Florianópolis House of Prayer, o grupo Fhop Music conquistou o coração de milhares de pessoas pelo Brasil afora com canções únicas, envolventes e espirituais que dia a dia são reproduzidas e ministradas em igrejas e reuniões.

Com números exponenciais que ultrapassam a marca de 400 milhões de visualizações no YouTube, além de mais de 230 milhões de plays nas plataformas de música, o grupo tem se consolidado cada vez mais como referência na música gospel na atualidade.

O mais novo projeto da Fhop Music nasceu do profundo desejo de instruir e encorajar o corpo de Cristo por meio de canções bíblicas que ecoem um importante alerta sobre a volta de Jesus, enfatizando a necessidade de guardar azeite para que suas lamparinas jamais se apaguem. É necessário neste tempo que a Igreja reflita, desperte e viva à luz do retorno de Cristo!

Inspirado no pop-rock e na música contemporânea, o álbum reúne 14 faixas combinando canções inéditas e momentos espontâneos de adoração. Dentre as faixas estão: “Fé”, “Majestade”, “Alfa e Ômega”, “Suficiente + Doxologia”, “Obediência”, “Quebra o Silêncio”, “Dono da Minha Afeição” e “Meia Noite”, que dá nome ao álbum. “Sublime”, “Indesculpável” e “Há Poder” ganharam versões com o momento de adoração espontânea incluído no lançamento.

Canções que ao longo dos últimos anos impactaram a comunidade local e pessoas ao redor do Brasil enfim foram gravadas neste projetocom uma roupagem leve e envolvente, sendo elas “Dono da Minha Afeição”, “Sublime” e “Há Poder”, que agora podem finalmente abençoar vidas por todo o mundo.

“Sublime” é sem dúvidas uma das composições mais impactantes do álbum, tanto pela excelência musical, quanto por sua mensagem central. A canção cria uma atmosfera de adoração profundamente espiritual, exaltando a unicidade e totalidade de Cristo.

A expectativa é que o single marque presença em playlists da adoração contemporânea, momentos de oração e louvor nas igrejas, conferências, e outros eventos, dando continuidade a repercussão de grandes sucessos recentemente lançados pelo grupo.

Produzido por Felipe Eubank, o 11º projeto da Fhop Music apresenta uma sonoridade envolvente inspirada por uma estética das décadas de 80 e 90, que une o rock e o pop-rock, a música congregacional comarranjos sofisticados que integram metais como trompetes e saxofones, criando uma experiência sonora única em letras que apontam para Cristo.

A gravação dos vídeos foi realizada em Guarulhos, localizada na região metropolitana de SP, durante a conferência anual da Florianópolis House of Prayer.