Dani Steremberg brilha na pré-estreia de Viva a Vida no Rio de Janeiro

A noite desta terça-feira (28) foi de celebração e emoção no Rio de Janeiro com a aguardada pré-estreia de Viva a Vida . O evento reuniu grandes nomes do elenco, como Rodrigo Simas, Thati Lopes, Diego Martins, Jonas Bloch, Aline Dias e Regina Braga. Além dos protagonistas, personalidades como Giovanna Lancellotti, Bruna Griphao, Vanessa Giácomo e Drauzio Varella também marcaram presença para prestigiar o filme.

Entre os convidados, um dos destaques da noite foi a talentosa atriz Dani Steremberg , que brilhou no tapete vermelho e celebrou sua participação na produção. No longa, Dani interpreta a “menina do Bat Mitzvah”, um papel que, apesar de breve, carrega um forte simbolismo na narrativa. Sua cena representa um momento crucial para Jéssica (Thati Lopes), uma protagonista, que se reconecta com suas raízes judaicas ao vivenciar um dos ritos mais importantes da tradição.

Com sua atuação sensível e autêntica, Dani entrega emoção e profundidade à história, provando mais uma vez seu talento e características como atriz. “Foi uma experiência incrível estar no set e viver esse momento tão especial, tanto para mim quanto para a história do filme. Poder trazer um pouco da minha cultura para as telas e ver tudo isso ganhar vida no cinema é emocionante", afeta a atriz, que acompanhou a sessão ao lado de amigos e colegas de elenco.

Dirigido por Cris D'Amato , Viva a Vida mistura comédia e emoção ao contar a trajetória de Jéssica, uma jovem focada no trabalho e nas responsabilidades da vida, que se vê diante de uma reviravolta ao encontrar um medalhão deixado por sua mãe falecida. A partir desse achado, ela embarca em uma jornada de autoconhecimento e redescoberta de suas origens.

O filme estreou oficialmente nos cinemas ontem, quinta-feira (30) e promete encantar o público com sua história envolvente, atuações marcantes e uma fotografia deslumbrante que ressalta toda a riqueza cultural e visual da trama.