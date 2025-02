MC Kekel anuncia novo EP "Ex de Novo" em parceria com DJ Pereira

Após seis anos, MC Kekel e DJ Pereira retomam a parceria de sucesso com o EP Ex de Novo, que será lançado no dia 6 de fevereiro. O projeto resgata a essência do funk paulista e promete entregar ao público faixas envolventes e marcantes. A principal delas, “Na Maldade da Minha Ex”, conta com a participação especial de MC Don Juan, reunindo três grandes nomes do gênero.

“A expectativa é enorme! São seis anos sem lançar música com o DJ Pereira, depois de vários sucessos que fizemos juntos. Espero que o público abrace esse projeto, porque estou muito ansioso para ver a reação de todo mundo”, afirma MC Kekel.

Sobre a participação de MC Don Juan, Kekel destaca a importância dessa colaboração: “O Don é um irmão pra mim, a gente sempre se fortaleceu no funk. Ter ele nesse EP é especial demais, porque além de ser um dos maiores nomes da cena, ele sempre chega somando. Sei que essa faixa vai marcar!”.

Tracklist - EP “Ex de Novo”

1.Na Maldade da Minha Ex (com MC Don Juan)

2.Beijo e Tchau

3.O Troco

4.TBT

5.Só pra Pá

6.Bagulho Doido