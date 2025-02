Reis do samba Xande de Pilares e Jorge Aragão animam ensaio de carnaval em Brasília

A capital federal vai se transformar na cidade do samba no próximo dia 14 de fevereiro com ensaio que acontece na AABB. Grandes nomes do samba como Xande de Pilares e Jorge Aragão prometem sacudir o salão com seus shows. A programação inclui shows das bandas Clima de Montanha, Samba da Tia Zélia, Bloco Eduardo e Mônica e DJ.

Xande de Pilares é um ícone da música brasileira, reconhecido por seu carisma e sua voz potente. Nascido no bairro de Pilares e criado no Morro da Chacrinha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Xande começou sua trajetória nos pagodes cariocas. Ganhou destaque como cofundador do Grupo Revelação, onde se consagrou com sucessos como "Tá Escrito" e "Deixa Acontecer". Em 2014, iniciou sua carreira solo, acumulando mais de 325 milhões de streams e prêmios, incluindo o Multishow 2023.

Recentemente, Xande lançou o álbum "Xande Canta Caetano" e participou da dublagem na animação da Disney "Wish: O Poder dos Desejos". Sua carreira é marcada por homenagens às suas raízes e contribuições significativas para a música brasileira.

Veterano no samba, Jorge Aragão iniciou as atividades ainda na década de 1970, como guitarrista de casas noturnas. No samba, é conhecido por explorar as novidades do gênero, e se declara discípulo de grandes nomes do estilo, como Candeia, Roberto Ribeiro e Monarco.

Seu primeiro disco foi lançado em 1981, e de lá para cá, foram 12 trabalhos de estúdio, turnês nacionais e nos Estados Unidos. Profundo conhecedor do carnaval carioca, Jorge Aragão também foi comentarista de desfiles de escolas de samba nas redes de televisão Globo, Manchete, e no projeto Carnaval do Povão da CNT.

Como compositor, foi gravado por inúmeros artistas de renome, como Elza Soares, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Alcione, e outros.

Jorge Aragão continua em atividade, se mantendo firme no mercado, apostando em uma série de álbuns ao vivo e outros trabalhos pontuais. Algumas gravações se tornaram antológicas, com o passar dos anos, como o álbum ”Jorge Aragão Ao vivo Convida”, lançado pela Indie Records, em 2002, que traz duetos memoráveis do sambista com figuras consagradas como Zeca Pagodinho, Alcione, Elza Soares, Beth Carvalho, Emílio Santiago, Leci Brandão, entre outros.