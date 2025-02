Bella Alelaf se emociona no lançamento de "Fé para o Impossível"

Na noite de ontem, 4 de fevereiro, o Shopping Eldorado, em São Paulo, foi palco da emocionante pré-estreia do filme Fé para o Impossível , dirigido por Ernani Nunes e distribuído pela Galeria Distribuidora. O evento reuniu o elenco do longa-metragem e convidados especiais, comemorando a chegada da produção às telonas.

Entre os destaques da noite, a jovem atriz Bella Alelaf, de 12 anos, se emocionou ao prestigiar o lançamento do filme, onde interpreta Caroline Murdoch. Ao lado de amigos, familiares e colegas do elenco, Bella celebrou mais uma grande conquista em sua carreira. A atriz, que já é conhecida por seu talento desde cedo, dividiu sua alegria com os presentes e a satisfação de ver seu trabalho na telona, vivendo a filha de personagens interpretados por Vanessa Giácomo e Dan Stulbach.

O carinho e a alegria ficaram visíveis no rosto de Bella ao reencontrar seus colegas de outras produções, especialmente a atriz Lis Luciddi, com quem contracenou na novela A Infância de Romeu e Julieta , do SBT e Prime Video. "Foi incrível ver todos reunidos novamente, sentir o carinho dos meus colegas e perceber o quanto o cinema me abriu novas portas", referindo-se Bella, visivelmente emocionada com a realização do momento.

A noite foi marcada por momentos de nostalgia e comemorações, especialmente com a presença de colegas do elenco de A Infância de Romeu e Julieta , como Vivi Lucas, Zaira Harue, Miguel Soares, Miguel Ângelo, Bárbara Cruz e Samuel Estevam. Todos juntos, celebraram não apenas o lançamento de Fé para o Impossível , mas também o fortalecimento dos laços criados nas produções anteriores.

O filme Fé para o Impossível , baseado em uma história real de superação, traz à tona a luta de Renée Murdoch, interpretada por Vanessa Giácomo, que após ser brutalmente agredida no Rio de Janeiro, encontra forças para lutar pela vida com o apoio de sua família. Bella, que se destaca por sua dedicação ao trabalho e sua capacidade de emocionar o público, mais uma vez mostra seu talento e sua paixão pela arte.

“Ver o meu trabalho sendo reconhecido e assistido por tantas pessoas é indescritível. Não é apenas um sonho que se torna realidade, é uma nova etapa na minha carreira. Quero seguir crescendo e explorando novos desafios”, declarou Bella, que com apenas 12 anos, já construiu uma carreira sólida e cheia de conquistas.

O evento foi uma grande celebração, com Bella e outros artistas mostrando que o espírito de amizade e colaboração vai muito além das telas, marcando o início de novos projetos e grandes oportunidades na vida profissional da jovem atriz.