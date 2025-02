Luiz Carlos e empresário comemoram aniversário em show de Martinho da Vila

Vocalista do Raça Negra, e do seu empresário, Allan Caramaschi, reuniu amigos, familiares e convidados especiais - (crédito: Divulgação)

Na noite desta quarta feira (05), o bar Cheia de Manias, localizado na zona sul de São Paulo, foi palco de uma celebração especial.

O aniversário de Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, e do seu empresário, Allan Caramaschi, reuniu amigos, familiares e convidados especiais, incluindo a dupla sertaneja Gabi & Rapha e a cantora Yasmin Santos.

A festa contou com vários shows, com destaque para a apresentação de Martinho da Vila, que encantou a todos ao subir no palco para conduzir os parabéns e animar o público com grandes clássicos do pagode. Canções como “Canta Canta, Minha Gente”, “Devagar, Devagarinho” e “Sonho Meu” embalaram os convidados, tornando a comemoração ainda mais inesquecível.

O evento foi marcado por muita música, história, reencontros, alegria e momentos épicos, firmando a noite com comemorações e agradecimentos pelo novo ciclo.