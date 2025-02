BBB25: confinados passam fome no 'Tá Com Nada' exceto Gracyanne Barbosa

O "Tá com Nada" chegou com tudo, nesta quarta-feira (6). Após toda a casa ser punida com a redução de alimento, Camila e Renata dividiram todo o arroz e feijão para que ninguém ficasse sem. Todos, exceto Gracyanne, está no “Tá com nada”.

O fiasco com a dinâmica do "Freeze" rendeu punição para os brothers. Após infringirem as regras do game, eles tiveram a alimentação prejudicada. Na tentativa de entreter o público, a brincadeira funcionava da seguinte forma: os participantes não poderiam se mexer com a chegada de Gracyanne Barbosa.

Entretanto, a emoção foi tão grande que alguns brothers ignoraram o alerta e a punição. Camila correu para abraçar a famosa e disse não se importar com o castigo. No quarto, João Pedro também celebrou o retorno da dançarina com muitos abraços.

Vale lembrar que quando os brothers vão para o “Tá Com Nada”, todas as “regalias” são suspensas e eles ficam com menos benefícios do que a Xepa. Os mantimentos que já estavam na casa são “confiscados” e os participantes ficam apenas com itens básicos como arroz, feijão, goiabada, café, alguns temperos e óleo.

Por fim, rolou participante passando mal e querendo desistir do programa. Dona Delma caiu no choro e disse que a escassez de alimento acionou gatilhos emocionais e, por essa razão, afirmou que talvez não suportaria permanecer no reality.