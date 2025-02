Buchecha e MC Koringa lançam funk produzido por Joker Beats para o Flamengo

"Sempre Vou Te Amar, Flamengo"

O Mais Querido do Brasil ganha uma nova trilha sonora para impulsionar o time e incendiar a Nação Rubro-Negra. Os icônicos Buchecha e MC Koringa, dois grandes nomes do funk nacional, lançam uma verdadeira declaração de amor ao Mengão. O hit promete embalar a torcida e transformar o Maracanã em um grande baile, unindo a energia das arquibancadas com o ritmo contagiante do funk.

O projeto, idealizado pelos artistas, busca representar a paixão flamenguista em forma de cântico, reforçando a conexão entre o clube e sua magnética torcida. Com um refrão marcante e apaixonado – "Na arquibancada ou na geral eu canto assim, gosto mais de você do que de mim" –, a canção promete se tornar um hino nas festas e nos estádios, levando o Flamengo no embalo do ritmo para conquistar muitos títulos em 2025.

A ideia dos "Faixas" é fidelizar canções anualmente, criando verdadeiros hinos para a maior torcida do mundo. Com um funk que celebra o Manto Sagrado, ecoando nos becos e vielas, a expectativa é que o "pancadão" ganhe força entre os torcedores e se torne parte da trilha sonora das conquistas do Mengão. Afinal, quando o Flamengo joga, a casa é cheia, a arquibancada incendeia – e agora, com muito mais batida e emoção!

"O Maraca vai virar baile!" O verdadeiro baile preto e vermelho de Buchecha e MC Koringa chega para embalar a torcida e criar um novo marco na história musical do Flamengo.

A partir do dia 08/02, disponível em todas as plataformas digitais.

Use sem moderação…

Saudações Rubro-Negras!

Texto: Alan Martins (Jornalista)