César Tralli é acusado de estar envolvido em demissão de Rodrigo Bocardi

A demissão do apresentador do "Bom dia SP", Rodrigo Bocardi, continua rendendo pano para manga. Após inúmeras especulações, César Tralli foi apontado como o jornalista que denunciou o âncora para a alta cúpula da TV Globo.

De acordo com informações do site TV Pop, nos bastidores da rede "PlimPlim", César Tralli teria sido o pivô da justa causa em Bocardi. Para quem não acompanhou, o jornalista foi dispensado após uma série de acusações por descumprir normas éticas da casa.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", o ex-âncora do "Bom Dia SP" oferecia consultorias e media training para executivos de empresas e políticos por meio de sua empresa particular. O comunicador chegou a receber mais de meio milhão em outubro de 2023 com o ato ilegal.

Nas redes sociais, Rodrigo Bocardi chegou a se pronunciar após a demissão: “Eu atuei com os mesmos princípios. É isso que me deixa com a consciência tranquila. Bem tranquila. Quero dizer pra vocês que vou aparecer mais vezes por aqui [na internet], a gente vai se falar mais. A gente tá junto, não tem essa”, pontuou.

“Tem um futuro bonito aí, temos um caminho para percorrermos juntos. Fiquem bem, sintam essa minha tranquilidade. Meu agradecimento a vocês, meu agradecimento a TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia São Paulo e que continue sendo essa potência que sempre foi. A gente se vê”, concluiu.