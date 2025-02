Irmã de Lexa divulga música em homenagem à sobrinha Sofia e é atacada

Wenny Isa foi duramente criticada, na tarde desta segunda-feira (10), após divulgar a letra de uma música que criou para a sobrinha, Sofia. A bebê morreu após três dias do nascimento. Lexa anunciou nas redes sociais a partida repentina da primeira herdeira.

"Tive a felicidade de escrever essa música com muito amor para minha sobrinha Sofia enquanto ela tinha 5 meses ainda…nunca pensei que essa canção se tornaria um soneto de despedida.. que agora irei compartilhar com as pessoas que me acompanham aqui pq com a minha Dinha eu já tinha dividido esse amor em forma de canção para nossa Sofia", iniciou.

"Sofia eu te amei desde o dia que sua mamãe me contou sobre você creio que todos os bebês que as mães perdem se tornam anjos vc foi uma guerreira muito forte como todas as mulheres da sua família e isso eu falo com orgulho. Deixo com vocês o meu soneto de despedida para Sofia…", escreveu.

Entretanto a homenagem não soou bem nas redes sociais. "Meu Deus, não respeitou a dor e nem o luto da irmã, lamentável o que o ser humano faz por sucesso", comentou outro. "Essa Wenny tenta vender até em um luto... lamentável a 'forçação' com essa menina", pontuou um usuário. "Desnecessária", escreveu mais um.

Veja na íntegra a letra completa da música

"Menina, minha menina

quero ser a primeira a te ver ,

te ver caminhar a te ouvir cantar ,E se não cantar…tudo bem! podemos dançar .

quero fazer jus a história e ser o primeiro nome que você vai falar, quero ser aquela que você pode confiar, me contar sobre o primeiro amor sobre sonhos e te ensinar a compor,compreender seus sentimentos,viver a vida sem se preocupar sem nenhuma dor..

e se a lágrima vier a transbordar você terá com quem conversar ,

um colo para descansar. comigo você sempre vai ter um lar para morar e um lugar para voltar,quero ser a tia que vai te ver crescer,te ver voar poder brincar e te balançar

Quero cantar até o seu adormecer te influenciar a ler e a escrever ,

Te dar tudo que você quiser ter…

eu sempre serei sua tia sua melhor amiga,

você vai poder errar e eu vou estar aqui pra te aconselhar e acompanhar."