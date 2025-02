Pedro Sampaio comete gafe após Lexa anunciar perda da filha: "Vem Sofia"

Pedro Sampaio cometeu uma gafe daquelas. Após não ler a publicação completa da cantora Lexa, anunciando a morte da filha Sofia, o artista escreveu: "Amém. Vem Sofia", e deixou o público perplexo com a reação positiva à morte da bebê.

Para quem não acompanhou, Lexa publicou uma carta aberta de despedida para a filha. A bebê nasceu no último dia 2, no entanto, faleceu três dias depois. Nas redes sociais, a artista lamentou a perda: "Agora estou buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi", escreveu ela.

A cantora estava grávida de seis meses da primeira filha, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Lexa ficou internada em uma Unidade Semi-Intensiva com quadro de pré-eclâmpsia precoce no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.