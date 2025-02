Brahma abre as portas para os carnavais do Brasil com show da Timbalada no Farol da Barra

De forma vibrante e inesperada, Brahma deu a largada para o Carnaval 2025 no final de tarde desta sexta-feira (07) com um show da banda Timbalada, em pleno Farol da Barra, cartão postal de Salvador. A festa, aberta ao público, marcou a abertura oficial do carnaval da marca em todo o Brasil. O show reuniu milhares de soteropolitanos e turistas, em clima carnavalesco. A ação faz parte da campanha criada pela Agência Africa, que tem o conceito “O Carnaval está de Brahmas abertas”.

Após contagem regressiva, a abertura de uma porta cenográfica simbolizou o início da festa e anunciou oficialmente o lançamento do Carnaval 2025. Este ano a Brahma reforça o compromisso com a maior festa popular brasileira, com uma presença ainda mais significativa e impactante.

A escolha de Salvador como palco da abertura do carnaval de Brahma se deu também pela celebração dos 40 anos do Axé, reforçando a conexão da marca com a cultura e a história carnavalesca. A relação de Brahma com o carnaval é de longa data e esse ano a marca das paixões brasileiras se reafirma com seu papel de anfitriã da festa.

“Brahma e Carnaval são inseparáveis, e não há lugar melhor para dar início à folia do que Salvador, o berço do Axé e da festa mais vibrante do Brasil. Neste ano especial, em que comemoramos os 40 anos do Axé Music, estamos honrados em abrir as portas para essa grande comemoração com um show surpresa da Timbalada, no icônico Farol da Barra” afirmou Rômulo Piredda, diretor da Ambev na Regional Nordeste.

Segundo ele, essa festa marca o lançamento da campanha da marca para 2025, levando a energia do Carnaval para todo o país. “Como a Cerveja N° 1 e paixão nacional, Brahma é a anfitriã dessa festa inesquecível, recebendo todos de coração aberto, de braços abertos e, claro, de Brahmas Abertas”, destacou o diretor.

A dançarina e influenciadora Lore Improta, embaixadora de Brahma, recebeu a incumbência de anunciar o show. Com gingado e carisma, a baiana animou o público antes de ecoar os primeiros acordes dos timbaleiros. Em um show de aproximadamente 2 horas, os timbaleiros Denny Denan e Buja Ferreira levantaram o público com hits de sucesso da banda.

Em 2025, celebra-se um marco significativo na música brasileira: os 40 anos do axé. Este será o tema principal do Carnaval de Salvador 2025, e promete ser uma explosão de cores, ritmos e emoções, homenageando quatro décadas de um dos marcos da cultura brasileira. Com shows temáticos, trios elétricos repletos de estrelas consagradas do axé e eventos especiais, a festa destaca a trajetória do gênero que transformou a Bahia no epicentro da música de Carnaval mundial.

De Brahmas abertas



Brahma é patrocinadora oficial dos carnavais de rua de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, apoiando blocos e desfiles em parceria com prefeituras e organizadores. Desde o ano passado, a marca fortalece sua conexão com o Rio ao se tornar, em parceria inédita com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), patrocinadora oficial da Marquês de Sapucaí, apoiando escolas de samba e desfiles. Além disso, Brahma assina três alguns dos principais camarotes do Brasil.

Brahma em Salvador

A história de Brahma com os baianos é de longa data. A marca está presente do carnaval de Salvador desde 2023, por meio do patrocínio oficial da cidade, que se reflete no apoio a diversos trios sem corda da programação da prefeitura, o Carnaval nos bairros, palcos alternativos, o patrocínio a blocos e camarotes, além do Camarote Brahma Salvador, um dos locais mais cobiçados durante

a folia.

A marca apoia mais de 3.500 ambulantes credenciados pela Prefeitura de Salvador, e por meio do projeto piloto Bora Ambulantes, distribuiu kits de autocuidado e cestas básicas, além dos kits de operação que serão utilizados no carnaval. Além disso, o apoio da marca se estende aos catadores que participam de um programa de reciclagem de latinhas nos principais circuitos festivos de Salvador.