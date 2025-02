Aspas, Tinowns e Kscerato: brasileiros impulsionam o crescimento gamer

O universo gamer está cada vez mais em alta, com destaque principalmente para jogos, como Valorant, LOL e CS:GO. O crescimento notável tem chamado atenção, e em âmbito global e nacional.

De acordo com a consultoria Newzoo, o mercado global de jogos eletrônicos movimentou US$ 197 bilhões em 2022, representando um aumento em relação aos US$ 184,9 bilhões registrados no ano anterior. As projeções indicam que esse mercado deve crescer, em média, 12,1% ao ano até 2027, alcançando US$ 242,7 bilhões em 2024.

No cenário nacional, o Brasil consolidou-se como o maior mercado de games da América Latina e está entre os dez maiores do mundo. Em 2022, o país alcançou o quinto maior mercado consumidor do planeta, com cerca de 101 milhões de jogadores, segundo a Newzoo.

Os atletas também se tornam peça fundamental do crescimento nacional e chamam cada vez mais atenção. Aspas, atleta do Valorant, Tinowns, do LOL, e Kscerato, do CS:GO, são alguns exemplos de players que ajudam a impulsionar o universo gamer.

- Erick Santos, mais conhecido como 'Aspas', tem 21 anos e é jogador profissional brasileiro de Valorant. Atualmente, ele representa a equipe MIBR, e ganhou destaque no cenário gamer ao integrar a LOUD em 2022. Na ocasião, conquistou o título do VALORANT Champions 2022, o campeonato mundial do jogo.

- Thiago 'Tinowns' Sartori é natural do litoral de São Paulo e é um jogador profissional brasileiro de League of Legends, popularmente conhecido como LOL. Ele atua como mid laner pela equipe LOUD. Ao longo de sua trajetória, acumulou seis títulos do CBLOL, um dos principais torneios do game.

- Kscerato é outro nome de peso entre os players brasileiros, principalmente pela sua habilidade em 'Counter-Strike 2'. Ele atua como rifler da equipe FURIA Esports, uma das principais do Brasil, desde fevereiro de 2018. Entre suas principais conquistas estão os títulos da ESL Pro League Season 12: North America em 2020 e do Elisa Masters Espoo 2023.

Empresário, dono da plataforma Rei dos Coins e figura influente do mundo gamer, Fabrício Matos fala sobre a importância desses players para o crescimento do universo gamer.

"Eles são fundamentais para o crescimento do cenário de eSports no Brasil. Aspas, por exemplo, é um talento que transcende o jogo, um campeão mundial de Valorant que inspira uma legião de fãs e eleva o nível da competição. Atletas como ele atraem investimentos, elevam o profissionalismo e são peças-chave para o desenvolvimento do setor", afirma ele, enaltecendo o talento de Aspas.

"A presença do Brasil no radar internacional de eSports é crucial, trazendo visibilidade, interesse e patrocínio para jogadores brasileiros, consolidando o país como uma potência no cenário global. O mercado brasileiro de games e e-sports movimentou R$ 7 bilhões em 2022 e pode dobrar até 2026", complementa Fabrício.

O empresário também destaca o crescimento do universo gamer de uma forma geral, e faz projeções para o futuro: "Esse crescimento é significativo, a popularização de plataformas de streaming, jogos mobile e a crescente aceitação dos eSports impulsionaram o mercado. A Pesquisa Game Brasil 2024 mostra que 73,9% dos brasileiros jogam, preferindo smartphones (48,8%)".

"Acredito que o futuro é promissor, com tecnologias como realidade virtual e aumentada, jogos em nuvem e integração com outras mídias, abrindo novas frentes de investimento. Olhando para 2025, vemos um mercado global de games com um potencial extraordinário", finaliza.