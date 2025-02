Igor Magalhães desfila no New York Fashion Week - (crédito: Divulgação)

Igor Magalhães, influenciador, empresário e modelo, fez sua estreia no New York Fashion Week, um dos principais eventos de moda do mundo. Ao lado de Luan Alencar e Caio Cerqueira, Igor desfilou para a marca americana Bianca Pasello.

Para Igor, a participação no desfile foi um marco em sua carreira. “Chegar até aqui é algo que eu nunca imaginei. Sempre sonhei com momentos assim, mas vê-los se tornando realidade é incrível. O New York Fashion Week é um dos maiores palcos da moda, e estar aqui, desfilando ao lado de Luan e Caio, é uma honra imensa. Como empresário e influenciador, é muito gratificante ver o impacto do meu trabalho e perceber que estou trilhando um caminho que sempre sonhei”, disse.

“Ser reconhecido por meio da minha carreira e de meus projetos é um sonho realizado. A cada conquista, vejo que tudo é possível quando a gente realmente se dedica. Estou muito feliz por estar aqui e por poder inspirar outras pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos”, completou.