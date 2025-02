Musa da Grande Rio, Karen Lopes, mostra look que usará em ensaio de quadra

Figurino é em homenagem às lavadeiras do Pará - (crédito: Divulgação )

A musa da Grande Rio, Karen Lopes, mostrou o look que usará no ensaio de quadra da escola hoje, em homenagem às lavadeiras do Pará, mulheres de garra cuja história muitas vezes é invisibilizada, mas carrega força e resiliência.

"Com chita e pregadores como símbolos do ofício e muito brilho para iluminar essa trajetória, celebro não só a ancestralidade, mas a resistência de todas as mulheres que transformam trabalho em legado", declara Karen.

Os bordados que enriquecem o figurino são da loja Eliane Martins, adicionando ainda mais significado e delicadeza à homenagem.

Karen Lopes também é musa do camarote do King na Marques de Sapucaí e rainha fitness do bloco das Divas.