Sabrina Sato, Paolla Oliveira e Vivi Araújo: saiba como preparar maquiagens de musas do Carnaval

O Carnaval é considerada a época perfeita para brilhar, e ninguém representa melhor esse glamour do que musas de enorme destaque, como Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Viviane Araújo, entre outras.

Com maquiagens vibrantes, iluminadas e cheias de personalidade, as celebridades inspiram foliões a se jogarem na produção sem medo.

Quer saber como preparar looks deslumbrantes e cheios de cor para arrasar na avenida ou nos bloquinhos? Confira dicas e truques para recriar as makes icônicas dessas rainhas do samba.

Vinícius Lima, CEO da rede de atacado de maquiagem Bem Mulher Maquiagem, fala sobre qual é o segredo para quem quer se inspirar nessas musas.

"Para quem quer brilhar como as musas do Carnaval, o segredo está nos olhos vibrantes com sombras coloridas, glitter e pedrarias. A pele iluminada e o batom marcante também fazem parte do look", diz o profissional.

Um ponto de preocupação sobre as maquiagens do Carnaval é a fixação e durabilidade, principalmente levando em conta o calor e consequentemente o suor. Vinicius Lima também destaca dicas sobre o tema: "Para evitar que a maquiagem borre no calor, a dica é preparar bem a pele com primer, usar produtos à prova d’água e selar tudo com pó e fixador".

Para finalizar, após o fim da folia, é importante também saber como retirar a maquiagem e, claro, sem agredir a pele.

"O ideal é usar demaquilante bifásico ou cleansing oil, seguido de um sabonete facial suave. Finalizar com um tônico e um bom hidratante ajuda a recuperar a pele depois da folia", conclui Vinicius.