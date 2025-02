BBB25: Gracyanne detona Aline: "Incoerente pra caralh*"

Esse BBB25 está rendendo muitas alfinetadas. Aline foi pauta de uma conversa no quarto Nordeste, onde Gracyanne, Maike e Mateus comentaram sobre sua postura no jogo. O desentendimento começou após Gracyanne indicá-la, o que deixou Aline revoltada. "A Aline super vota em mim agora. [...] Ela ficou muito chateada", revelou Gracyanne.

Segundo a sister, Aline questionou sua escolha e disse que era um "absurdo" não ter colocado as Renatas no lugar dela. No entanto, Gracyanne se defendeu: “Eu falei: 'Não tenho um embate com a Renata’”. Maike não perdeu tempo e apontou: "Mas isso não é incoerência?".

Gracyanne concordou e disparou: "Isso é incoerência pra caralho." Para Maike, Aline estaria tentando se esquivar de atritos com os homens do jogo. “Ela tá agora super sabonetando com os meninos, pelo amor de Deus”, criticou.

A situação ficou ainda mais evidente quando Maike relembrou que Aline teve um embate com os dois Joãos, mas escolheu votar em Gabriel, comportamento que ele julgou contraditório. “Ela fez exatamente a mesma coisa e julgou o cara”, apontou.

Diante desse cenário, Maike garantiu que já tem sua decisão tomada para a próxima jogada. “Eu decidi quando eu escutei isso. Na hora, na hora. Eu falei: 'Obrigado, Deus, eu já sei quem eu vou colocar'”, concluiu, deixando claro que Aline pode ser um alvo direto.