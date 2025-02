Marta Silva, Rayssa Leal e Rebeca Andrade também são campeãs nas redes

O Prêmio iBest 2024 não celebra apenas o talento esportivo, mas também a influência dos atletas nas redes sociais. Entre os indicados na categoria Atleta Influenciador, três nomes de peso disputam o reconhecimento pelo impacto digital: Marta Silva, Rayssa Leal e Rebeca Andrade. Além das medalhas, quem será a campeã de engajamento?

A premiação utiliza um algoritmo próprio para medir a relevância digital dos indicados, combinando análise de dados com votação popular e a avaliação da Academia iBest, composta por especialistas do setor.

Números nas redes sociais:

Instagram:

Rebeca Andrade: 11,2M

Rayssa Leal: 9M

Marta: 2,9M

TikTok:

Rayssa Leal: 6,3M

Rebeca Andrade: 3,2M

Marta: 45,2M

Neste ano, a cerimônia de premiação será realizada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de fevereiro. O evento, que premia os melhores criadores de conteúdo e influenciadores em 109 categorias, contará com a presença de nomes como Peter Jordan, Flávio Augusto, Joel Jota, Ana Hickmann e Iberê Thenório.

Segundo o CEO do iBest, Marcos Wettreich, a premiação tem o objetivo de identificar os influenciadores e conteúdos que mais impactam o público brasileiro. “Estamos orgulhosos de realizar o evento no Rio Grande do Sul, valorizando a força e a relevância do estado no cenário digital”, afirma.

A programação será dividida em dois dias. No primeiro, o governador Eduardo Leite receberá os finalistas no Palácio Piratini para um evento sobre sustentabilidade e reconstrução pós-enchente. No segundo, ocorrerá a cerimônia de premiação no Teatro Bourbon Country.

Para o governador Eduardo Leite, sediar o evento representa um momento de retomada para o estado: “É uma satisfação receber essa cerimônia, que reúne grandes nomes da internet. Também é uma oportunidade de mostrar a resiliência e o progresso do Rio Grande do Sul após um ano desafiador”, declarou.

O Prêmio iBest 2024 é organizado pela iBest Global e conta com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Porto Alegre, além do patrocínio do Banrisul e da Caixa.

Confira a lista completa dos indicados: https://app.premioibest.com/resultados/2024

Saiba mais sobre o prêmio: https://premioibest.com/o-premio/