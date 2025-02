Dupla de backing vocals da Lauana Prado lança primeiro EP da carreira solo

A dupla sertaneja Cristinas, formada pelas irmãs Cristina e Cristiane, dá início à carreira solo com o EP “Cristinas Vol.1”, projeto que traz cinco faixas e promete conquistar os apaixonados pelo gênero. O destaque do lançamento é o single “Desculpa”, música composta por Lauana Prado e que já está disponível em todas as plataformas.



Depois de brilharem como backing vocals de Lauana Prado, as artistas mineiras agora trilham seu próprio caminho e apresentam seu primeiro audiovisual gravado ao vivo em São Paulo, que conta com colaborações de peso como a própria Lauana Prado e os cantores Hugo Henrique e Julia & Rafaela. A colaboração com a dupla, aliás, tem um gostinho especial, já que foram uma das maiores inspirações das irmãs quando começaram a cantar. “Começamos ouvindo as meninas cantarem no YouTube. Tê-las no nosso primeiro projeto é um sonho realizado”, revelam.



A dupla também comentou sobre a escolha do repertório: “Com tantas músicas especiais em mãos, definir as cinco faixas do EP foi um grande desafio. Porém, algumas canções se destacaram naturalmente. É o caso de ‘Abaixa o brilho’, um modão viciante desde a primeira audição, e ‘Roupa de sair’, que mistura o sertanejo com uma pegada meio bolero.



A trajetória de Cristinas começou a chamar atenção antes mesmo do lançamento oficial do trabalho: a primeira música das irmãs, “Sofrimento Líquido”, lançada em 2023 ao lado de Lauana Prado, foi a única autoral do projeto “Raiz”, da madrinha musical da dupla. Em 2024, chegou ao público mais uma parceria de sucesso: “Fetiche”.



Mesmo antes do lançamento do seu primeiro EP, Cristinas já acumulam mais de 1.7 milhão de ouvintes no Spotify e ultrapassam 86 mil visualizações no YouTube. Com um time de peso nos bastidores, as irmãs são empresariadas pela LP Music Business, empresa de Lauana Prado, e hoje fazem parte do casting da Universal Music Brasil e GTS (Global Talent Services).