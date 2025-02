Leo Santana e Alcione são atrações do Carnaval de São Luís

O Carnaval de São Luís é considerado um dos mais aguardados do Nordeste brasileiro e promete movimentar a capital maranhense com uma explosão de cores, ritmos e tradições. A extensa programação inclui grandes nomes da música brasileira desde as prévias do Reinado de Momo. A "Ilha do Amor" se destaca no cenário turístico nacional como um destino imperdível para foliões que desejam unir festas animadas a uma rica experiência cultural.

Com um litoral deslumbrante, um Centro Histórico reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco e uma herança cultural que mescla influências africanas, europeias e indígenas, São Luís está pronta para encantar visitantes em 2025.

"O Carnaval de São Luís é um momento de celebração e demonstração da riqueza da nossa cultura. Os foliões que escolherem São Luís neste Carnaval encontrarão uma combinação perfeita entre tradição, diversidade e alegria, com toda a infraestrutura necessária para aproveitar ao máximo a festa", destaca o prefeito Eduardo Braide.

"A Ilha do Amor vai se transformar na Ilha da Folia e está pronta para fazer história mais uma vez. Estamos preparados para receber os visitantes de braços abertos e garantir uma experiência inesquecível a todos", complementa.

Antes mesmo do período oficial da festa, a Prefeitura de São Luís tem promovido um pré-Carnaval animado, com o circuito Feirinha São Luís/Madre Deus, que valoriza o melhor da cultura local.

Já na Cidade do Carnaval, localizada na Avenida Senador Vitorino Freire, ao lado do Terminal de Integração da Praia Grande, será oferecida, a partir desta sexta-feira, 14 de fevereiro, uma extensa programação que inclui talentos locais e grandes nomes do cenário nacional, como Léo Santana, Alcione, Timbalada, É o Tchan e Tony Salles, entre outros. A agenda conta com 15 atrações nacionais que abrilhantarão o evento.

No espaço, ocorrerão seis dias de prévias: 14, 15, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro. Já entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a folia seguirá com atrações locais e nacionais em toda a região da Beira-Mar, consolidando as festas no período oficial da folia.

No dia 5 de março, a programação dará espaço ao São Luís Gospel, na Praça Maria Aragão, valorizando a diversidade cultural e religiosa e reforçando o compromisso da gestão municipal com a pluralidade da cidade.

A Passarela do Samba, por sua vez, será palco dos desfiles das Escolas de Samba e dos Blocos Tradicionais nos dias 7, 8 e 9 de março.