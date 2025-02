Influencer diz que admirar nascer ou pôr do sol pode ajudar melhorar depressão e ansiedade

Com a correria da vida esquecemos de prazeres da vida que estão disponíveis para a gente gratuitamente e que podem até ajudar nossa saúde mental. Um hábito que pode ajudar o nosso bem-estar físico e mental é admirar o nascer ou o pôr do sol.

"Assistir ao nascer ou pôr do sol pode diminuir o stress, a ansiedade e pode até agir sobre a depressão. Além disso, a ciência confirma os benefícios da exposição solar. Cientistas da Universidade Brigham Young de Utah descobriram os impactos que o sol tem sobre nosso estado de espírito. Destaca-se que as pessoas costumam se sentir mais deprimidas em dias de menos sol, enquanto se sentem mais alegres durante o dia, entre o amanhecer e o anoitecer', explica a terapeuta comportamental e especialista em inteligência emocional.

Elisa diz que o sol ajuda o cérebro a produzir hormônios relacionados ao prazer, além da vitamina D que é essencial para a manutenção da nossa saúde. "O nosso organismo produz serotonina quando é acionado pelos detectores que estão na nossa retina. A serotonina é um dos principais neurotransmissores relacionados ao nosso bom-humor. Ela contribui para nos mantermos calmos, satisfeitos e focados. . A ausência de exposição está ligada à insônia, que é comumente vista em situações de depressão. Outra consequência é a deficiência de vitamina D, que também dificulta a preservação da saúde mental", destaca.

Segundo a especialista, momentos de pausa como meditação e conexão com a natureza, permitem nos restaurar, recuperando nossas forças, gerando harmonia e equilíbrio. "Caso seja difícil ver o nascer ou pôr do sol, basta separar alguns minutos admirando algo bonito da natureza e tomando sol. Escolha um lugar acolhedor para isso", aconselha.

A terapeuta diz que, de acordo com alguns estudos científicos, a exposição aos raios solares ajudaria a regular o metabolismo. "O sol contribui para o bem-estar geral do corpo e influencia na regulação do peso. Mais uma razão para tentar tirar alguns minutos de descanso com a luz do sol. E claro, não esqueça do protetor solar “finaliza.