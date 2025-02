Retorno às telonas: Camilla Camargo estreia com thriller e romance ainda em 2025

Depois de atuar em comédias como o sitcom “#PartiuShopping” e em produções infantojuvenis como “Carinha de Anjo”, que chegou a figurar entre o Top 10 global da Netflix, Camilla Camargo mostra que sua versatilidade vai além do que já pôde ser visto. Agora, ela se prepara para novos marcos em sua trajetória: sua primeira protagonista e seu debut no gênero thriller, com “A Caipora”.

Na trama, ela vive Débora, uma investigadora da Polícia Civil envolvida em um mistério sobre o assassinato de jovens em uma mata local. Mas o papel não se limita à ação policial: a personagem lida, no âmbito pessoal, com o transtorno borderline, um aspecto que Camilla passou a estudar e que adiciona uma camada de profundidade à sua performance.

“Quando recebi o convite para interpretar a Débora, eu sabia que seria um desafio também pela questão emocional que a personagem carrega. O borderline é uma condição, muitas vezes, mal compreendida. Eu queria que o público sentisse os conflitos internos de Débora, mas de uma forma real e sensível, sem cair em estereótipos. Estudar o transtorno me ajudou a entender melhor como essas emoções se manifestam e como a personagem lida com a pressão de sua profissão e, ao mesmo tempo, por que ela responde de determinadas maneiras em aspectos de sua vida privada”], revela a atriz.

Enquanto a obra ainda não chega às telonas, Camilla se dedica a outro projeto com direito, neste caso, a elo direto entre sua vida pessoal e sua trajetória profissional. Formada em Rádio e TV pela FAAP, a atriz retorna às suas raízes no filme “Coração Sertanejo”, onde interpreta Bruna, uma produtora musical que impulsiona a carreira de dois jovens sertanejos em busca de seus sonhos.

“Em ‘Coração Sertanejo’, eu me conecto com um ambiente onde cresci e, para além disso, com a minha formação em Rádio e TV. A Bruna, minha personagem, é uma produtora musical que tem um olhar especial sobre as histórias dos outros. É legal perceber como, no fundo, ela também está em busca de algo maior, algo que a faça se reinventar. Esse filme tem muito a ver com a busca por sonhos e o poder da música”], comenta.

Com direção de Flávio Orlando, o filme está foi rodado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2025. A produção conta ainda com nomes como Catarina Abdalla, Rocco Pitanga, Ceará e Hélio De La Peña no elenco.