BBB25: Gracyanne surpreende e cogita voto em Aline

Na academia, Gracyanne Barbosa surpreendeu os internautas ao apontar as suas opções de voto para o próximo Paredão. Sem descartar Diogo Almeida, Aline Patriarca entrou para a lista de adversários da musa. Em conversa com Daniele Hypolito, as sisters avaliaram os últimos comportamentos da policial.

Daniele fez uma reflexão do jogo a respeito de como os participantes reagem a certas atitudes dos demais confinados: "Esse jogo, às vezes, você é muito tranquila, tem que observar tudo. Essa atitude que ela teve com a Dona Delma, se eu tivesse junto...", disse a sister sem detalhar o que ocorreu entre Aline e Joselma.

Gracyanne, por sua vez, pontuou que Joselma talvez não exponha Aline: "Pra mim já é motivo. Dona Delma não tem coragem de expor a Aline porque gosta dela." Em resposta, Dani discordou: "Sei não, Gra. Sei não... A Dona Delma não deixa de falar, não."

Na sequência, Gracyanne afirmou que a policial se tornou a sua opção de voto: "Nesta semana, se fosse hoje, eu tenho mais coisas que me incomodaram na Aline do que no Diogo. A atitude com Diego e com Dona Delma, para mim..."

Por fim, Gracyanne relembrou o momento que a baiana teria ignorado um pedido de dona Delma. Segundo a musa, Aline teria se negado a dar um pedaço de goiabada para a sogra de Guilherme. "Essas atitudes me surpreendem muito. Não tem nada a ver com relacionamento. Tem a ver com empatia", contou.