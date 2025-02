O cantor Belo assustou os fãs ao sofrer uma queda durante sua participação no show “Conectados”, de Mumuzinho, na última sexta-feira (14), no Espaço Hall, Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando uma plataforma elevatória o trouxe ao palco, momento em que ele perdeu o equilíbrio e caiu de mãos no chão.

A entrada de Belo aconteceu logo após Mumuzinho encerrar a música “Um Dia, Um Adeus”, de Guilherme Arantes. O pagodeiro subiu agachado e, ao perceber que já estava no palco, tentou se levantar, mas acabou se desequilibrando. A plateia reagiu com gritos e surpresa.

Ao notar a queda do amigo, Mumuzinho correu para ajudá-lo. No entanto, para tranquilizar o público, Belo não apenas se levantou rapidamente, como também deu um salto seguido de um giro, arrancando aplausos da plateia. Em seguida, com o auxílio do anfitrião da noite, desceu da plataforma sem maiores problemas.

A equipe da reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor para saber se houve algum ferimento, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

Belo leva tombo em palco de Mumuzinho no Espaço Hall pic.twitter.com/kSt4pMtNid — Mariana Morais (@moraismarianam) February 15, 2025

Belo e Mumuzinho no RJ - Foto: Divulgação